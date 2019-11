Bastien: «On a pris les choses à la légère en 2e mi-temps»

Samuel Bastien n’est pas un véritable buteur mais quand il inscrit un but, c’est bingo pour le Standard. Et le Namurois en est à quatre cette saison. À Ostende, il plante le 1-2 et remet les Rouches sur orbite. Contre Genk puis à Bruges, il met au fond les uniques réalisations liégeoises. Samedi, à 15 secondes du terme de la rencontre, il dépose deux points de plus dans l’escarcelle des siens.