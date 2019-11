2 ans après, Armand Marchant de retour en Coupe du Monde: il est en 2e manche du slalom de Levi

Pour son retour en Coupe du monde après deux ans d’absence, le skieur belge Armand Marchant s’est qualifié pour la seconde manche du slalom de Levi, en Finlande.

Pour son retour en Coupe du monde après deux ans d’absence, le Belge Armand Marchant a réussi le 28e chrono de la première manche du slalom de Levi dimanche en Finlande. Il se qualifie pour la seconde prévue à 13h15.

Le Français Clément Noël a réalisé le meilleur temps de cette première manche, dans des conditions de visibilité difficiles, devant le Britannique Dave Ryding et le Suisse Ramon Zenhäusern.

Avec un chrono de 54.55, Noël relègue à 39/100e Ryding et à 66/100e Zenhäusern sur le podium provisoire de ce premier slalom et deuxième épreuve de la saison de Coupe du monde.

Révélation de la saison dernière entre les piquets serrés, le Français de 22 ans a réalisé le mythique doublé Wengen/Kitzbühel dans les stations de légende suisse et autrichienne, avant de s’imposer en Andorre à Soldeu pour les finales, pour s’assurer une deuxième place au classement de la Coupe du monde de slalom derrière Marcel Hirscher.

Armand Marchant est arrivé au bout du slalom en 56.79 à 2.24 de Clément Noël. Il pourra disputer la 2e manche.

Premier skieur belge à marquer des points en Coupe du monde, en terminant 18e du slalom de Val d’Isère le 11 décembre 2016, Armand Marchant, 21 ans, s’était gravement blessé à Adelboden en janvier 2017.

Victime d’une fracture du plateau tibial, mais aussi d’une déchirure des ligaments croisés et du ménisque, il avait dû subir pas moins de sept opérations. Le Thimistérien avait repris le ski en décembre 2018 et renoué avec la compétition cet été lors d’une tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie dans des épreuves de l’Australian New Zealand Cup, une coupe continentale. Un retour réussi puisqu’il a gagné un super-G et terminé trois fois troisième en slalom.