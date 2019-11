42.000 spectateurs à Mexico: Federer explose le record d’affluence bruxellois de Clijsters

42.000 spectateurs: c’est le nouveau record pour un match de tennis. Federer et Zverev ont donc repoussé la marque de 2010 établie à Bruxelles par Clijsters et Serena Williams. Le plus grand stade de tennis au monde, lui, ne peut contenir «que» 23.000 fans.

Plus de 42.000 spectateurs se sont massés samedi dans une arène de Mexico pour applaudir le Suisse Roger Federer en exhibition contre l’Allemand Alexander Zverev, c’est mieux que pour Kim Clijsters face à Serena Williams à Bruxelles en 2010.

Selon les organisateurs, 42.517 personnes très exactement ont assisté à cette rencontre organisée sur un court spécialement aménagé dans la Plaza de Toros de la capitale mexicaine.

Ce chiffre n’a pas encore été avalisé par la Fédération internationale (ITF).

La précédente affluence de cette ampleur datait du 8 juillet 2010. Une autre exhibition entre Kim Clijsters et l’Américaine Serena Williams, baptisée Best-of-Belgium, avait réuni 35.681 spectateurs au stade Roi Baudoin à Bruxelles.

Le plus grand court de tennis officiel, le court Arthur-Ashe qui accueille les principaux matches à l’US Open, a une capacité d’environ 23.000 places.

«Un des meilleurs jours de ma vie»

Federer et Zverev en sombreros. AFP «Vous êtes un public incroyable, votre soutien m’a donné la chair de poule, je n’ai pas assez de mots pour vous remercier», a déclaré Federer, ovationné du début à la fin de son match remporté en trois sets (3-6, 6-4, 6-2) par un public tout acquis à sa cause.

Zverev a aussi eu droit à sa dose d’applaudissements en allant s’échauffer avec un maillot de la sélection mexicaine.

«Je n’oublierai jamais cette soirée, vous m’avez offert l’un des meilleurs jours de ma vie», a déclaré l’Allemand.

Il y a quand même eu un match. AFP Ce match était le quatrième de la très lucrative tournée latino-américaine de Federer, qui devrait lui rapporter 10 millions de dollars (9 millions d’euros), soit trois fois plus que l’ensemble de ses gains cette saison selon le quotidien Suisse Le Temps.

Après une première étape controversée mardi au Chili, un pays où le sport est à l’arrêt depuis un mois en raison de la crise sociale qui a fait 23 morts et plus de 2.000 blessés, celle prévue en Colombie vendredi soir a tout simplement été annulée, en raison du couvre-feu mis en place à Bogota après des violences ayant suivi des manifestations massives contre le président Ivan Duque.

La tournée, organisée la semaine de la Coupe Davis à Madrid qui peine pour sa part à remplir son stade, doit se conclure ce dimanche à Quito, capitale de l’Equateur.