Roberto Martinez a-t-il voulu quitter les Diables rouges pour Tottenham?

La presse anglaise affirme que l’actuel entraîneur de notre équipe nationale était prêt à rejoindre Tottenham, qui a finalement opté pour Jose Mourinho.

«Roberto Martinez était prêt à quitter la Belgique pour Tottenham, jusqu’à ce que Jose Mourinho décroche le poste.» C’est ce qu’affirme le Daily Star.

Après avoir atteint la 3e place au Mondial 2018, l’entraîneur espagnol vient de qualifier les Diables rouges pour l’Euro 2020 au terme d’un parcours sans faute (10 victoires en 10 matches) mais son contrat se termine après le championnat d’Europe qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet. «Une fois mon contrat terminé, je vais évaluer une éventuelle proposition de la fédération par rapport à d’autres postes, tant sportivement que financièrement. Je serais fou de ne pas le faire», a-t-il déclaré cette semaine, ajoutant qu’il souhaite être fixé sur son avenir avant l’Euro.

Ancien entraîneur de Swansea, Wigan et Everton, Martinez garde la cote en Angleterre. Daniel Levy, le boss de Tottenham, l’apprécie particulièrement, à en croire le Daily Star. L’Espagnol figurait sur la liste des successeurs potentiels de Mauricio Pochettino, viré mardi. À en croire le journal britannique, Martinez aurait fait part de son intérêt lorsque la pression s’accentuait sur le coach argentin. Mais il n’y a pas eu de discussions formelles parce que Jose Mourinho était le choix N.1, précise le Daily Star.

Nul doute que la question de l’avenir du coach fédéral à la tête de la sélection belge risque d’animer les débats les prochaines semaines. À moins qu’un accord n’intervienne avec la fédération?

«La stratégie avec Roberto Martinez, c’est d’aller le plus loin possible à l’Euro. Je ne dis pas qu’on ne fera rien avant, mais c’est la Commission Technique qui décidera et on verra ensuite», déclarait le président de l’Union belge Mehdi Bayat en octobre sur la RTBF. «L’avoir prolongé avant la Coupe du Monde a été une bonne décision. Et si on décide de prolonger l’aventure, je peux mettre ma main à couper que, si le Real ou le FC Barcelone contactent Roberto Martinez et que si l’on ne donne pas notre accord, il ne nous quittera pas. Roberto Martinez est déjà resté loyal à la fédération et c’est dans son caractère.»