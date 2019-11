VIDÉOS | 13 tirs à 3pts pour LaVine (!!), Butler sifflé, la croisière des Lakers se poursuit, fin d’hémorragie aux Spurs: la nuit NBA en vidéo

Zach LaVine était en feu à Charlotte: 13 tirs à 3pts pour la star des Bulls. Et ce shot «on the buzzer» de folie! NBA/Twitter

Les Bulls ont chargé les Hornets en toute fin de partie grâce au 13e tir primé de LaVine cette nuit en NBA. Ce 23 novembre encore, le Heat a été refroidi et les Lakers continuent leur croisière de rêve.

Les Chicago Bulls connaissent un début de saison NBA difficile, et il faudra probablement des exploits similaires à celui signé samedi soir par leur arrière Zach LaVine pour accrocher une place en playoffs. Mais le spectacle offert derrière la ligne à 3 points par le double champion du concours de dunks valait le détour. Face aux Charlotte Hornets, LaVine a réussi 13 tirs à 3 points pour un total de 49 points. Plus important, c’est son 13e tir primé, planté à moins d’une seconde de la fin, qui a donné la victoire aux siens.

Menés de 5 points à 14 secondes du terme, les Bulls réalisent un des plus beaux hold-up de cette saison. C’est d’abord un 3 points de Tomas Satoransky qui maintient l’espoir avant que Zach LaVine ne fasse mouche une dernière fois: 115-116 score final. Le shooteur rejoint ainsi Stephen Curry (Golden State Warriors) parmi les joueurs ayant inscrit 13 tirs à 3 points. Seul Klay Thompson (Golden State Warriors) a fait mieux, il y a un an, avec 14 réussites.

On notera encore, dans la victoire des Bulls, l’excellente performance de leur rookie et sixième homme Coby White, auteur de 28 points. Les Taureaux présentent désormais le même bilan que les Hornets avec 6 victoires et 11 défaites au sein de la Conférence Est.

Butler sifflé

Plus haut dans le classement, Miami Heat se déplaçait à Philadelphie et le retour de Jimmy Butler sous ses anciennes couleurs a été plutôt chahuté. Sifflé par le public, Butler était à la peine avec 11 points à 31% de réussite au tir. Sa nouvelle équipe de Miami n’a jamais eu voix au chapitre dans ce duel remporté 113-86 par les Sixers. Josh Richardson, qui a servi de monnaie d’échange au Miami Heat cet été pour faire venir Butler, a lui été à la hauteur avec 32 points. Joel Embiid a cumulé 23 points et 11 rebonds.

LA se fait peur

Dans la Conférence Ouest, la domination des Lakers se poursuit. LA s’est fait peur samedi face aux Memphis Grizzlies (108-109), mais LeBron James (30 points) et Anthony Davis (22 points) ont assuré l’essentiel et permis aux Califoniens de signer une 7e victoire de suite. Les Lakers n’ont perdu que deux fois cette saison pour 14 victoires.

Les Spurs de San Antonio ont eux mis fin à leur triste série de huit défaites en s’imposant face aux New York Knicks au Madison Square Garden, qui il est vrai est loin d’être une citadelle imprenable ces dernières saisons. Les Texans ont cependant une nouvelle fois joué au yo-yo, remportant la première mi-temps 43-68 avant de concéder la seconde 61-43. Score final: 104-111.

