VIDÉO | «Danse avec les stars»: Sami El Gueddari et Fauve Hautot gagnants de la 10e saison

Deux mois après son lancement, la saison 10 de «DALS» a rendu son verdict samedi soir sur TF1.

La victoire est revenueau nageur handisport Sami El Gueddari avec sa partenaire Fauve Hautot. Ils ont récolté 62% des votes du public face à l’ancien champion d’athlétisme Ladji Doucouré, qui dansait avec Inès Van Damme.

Sami El Gueddari succède à l’acteur Clément Rémiens, venu lui remettre le trophée sur le plateau. «En démarrant cette aventure, je voulais vraiment montrer que le sport, le handisport mènent à tout et qu’on peut gagner DALS», a réagi le nageur atteint d’une agénésie congénitale à la jambe gauche. «Si ça peut donner envie à des jeunes ou des moins jeunes en situation de handicap de faire du sport et à des coachs de faire comme Fauve, c’est-à-dire de traiter les personnes en situation de handicap comme des personnes normales, c’est tant mieux. On n’attend pas de la condescendance, on veut juste envoyer la colle!»

