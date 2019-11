D2 Amateurs: Verlaine renverse Couvin, Meux a vaincu le signe indien face à Hamoir

Mené 2-0 par les Couvinois, à la 63e, Verlaine en met quatre en moins de trente minutes. Meux, qui n'avait plus gagné face à Hamoir depuis six confrontations, a stoppé la série. Namur concède une troisième défaite de rang, Durbuy et Tilleur ne parviennent pas à se départager.

D2 Amateurs

Durbuy - FC Tilleur 1-1

Buts: Tietcheu (1-0, 57e), Wanderson (1-1, 77e)

Durbuy se mordra peut-être les doigts, notamment en raison d’un penalty raté à la 22e par Bernard. Cela n’avait pas déstabilisé son équipe puisque Tietcheu à la 57e faisait le 1-0. Un avantage que les Durbuysiens conserveront vingt minutes jusqu’à l’égalisation de Wanderson.

Union Namur FLV - La Louvière 0-1

But: Renquin (PEN 0-1, 32e)

Cela ne va pas mieux pour les Namurois qui concèdent leur 8e défaite de la saison, la 3e de rang. En face, pourtant, les Louviérois s’étaient retrouvés à dix dès la demi-heure, suite à l’exclusion d’Henri. Mais, deux minutes plus tard, Renquin mettait les Loups devant. Un score qui n’évoluera plus alors que Namur se retrouvera, à son tour, à dix, Ndiaye rentrant plus vite que ses équipiers au vestiaire.

Couvin-Mariembourg - Verlaine 2-4

Buts: Pratz (1-0, 45e), Lorenzon (2-0, 63e), Guillaume (2-1, 68e), Velegan (2-2, 78e), Guillaume (2-3, 80e), Henry (2-4, 90e)

Quelle rencontre et quel rebondissement, surtout, avec des Couvinois qui ont mené 2-0, avant de voir Verlaine renverser tout sur son passage en à peine vingt minutes de jeu. Un sacré coup d’arrêt pour Couvin après les cinq matchs sans défaite, qui voit Verlaine lui passer devant.

Meux - Hamoir 2-0

Buts: Kinif (1-0, 32e), Moors (2-0, 93e)

Après six confrontations sans le moindre succès face aux Hamoiriens, les Meutois ont conjuré le sort, le tout dans un match à haute intensité. Les buts de Kinif, à la 32e, et de Moors à la 93e, auront donc marqué, en quelque sorte, l’histoire. Meux met la pression sur les Francs Borains qui recevront Onhaye ce dimanche.