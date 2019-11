D1 Amateurs: Pas moins de sept buts à Olympic-Liège, Seraing n'a pu contenir Tessenderlo

Match complètement fou à l'Olympic où les Liégeois, après avoir été menés puis qui ont mené 1-3, l'emportent sur un but à la 84e. Seraing aussi aura mené contre Tessenderlo, avant de prendre trois buts. La Louvière, le RWDM et Tubize ont tous été battus.

D1 Amateurs

La Louvière Centre – Deinze 1-2

Buts: Bertaccini (0-1, 24e), Mertens (0-2, 28e), Dansoko (1-2, 65e)

Deux buts en quatre minutes, peu avant la demi-heure, auront permis au leader, Deinze, et son buteur Mertens, de vaincre des Louviérois qui y ont cru, après la réalisation de Dansoko, à la 65e. Néanmoins, les Loups termineront à dix à la suite de l’exclusion d’Utshinga à cinq minutes de la fin.

P Maasmechelen – RWDM 2-0

Buts: Mombongo (PEN 1-0, 37e; 2-0, 89e)

Difficile déplacement pour les Molenbeekois à Eisden, avec une défaite à la clé. Il faut dire qu’en face, le Patro en est à sa cinquième victoire de suite.

FC Seraing – Tessenderlo 1-3

Buts: Al Badaoui (1-0, 13e), Vanaken (1-1, 34e; PEN 1-2, 48e), Martin Suarez (1-3, 65e)

Les Sérésiens ont perdu leur deuxième place mais ils auraient pu revendiquer autre chose. Un coup-franc dans la lucarne d’Al Badaoui, dès la 13e, les avait mis sur le bon chemin mais un doublé de Vanaken porte Tessenderlo devant. Là, quelques minutes plus tard, Al Badaoui était proche d’égaliser, sur un autre coup-franc. C’est le piquet qui en décida autrement. TES se retrouvait à dix après l’exclusion d’El Ansri (61e), cela ne l’empêchait pas d’inscrire le 3e quelques minutes plus tard et de se mettre à l’abri de tout retour sérésien.

Tubize – Heist 0-2

Buts: Orye (0-1, 59e; 0-2, 72e)

Pas de miracle pour Tubize, ni de redressement pour l’équipe de Demol. Au contraire, huitième défaite en neuf matchs, après ce doublé d’Orye en seconde période.

Olympic - FC Liège 3-4

Buts: Lamort (1-0, 6e), Bangoura (1-1, 22e), Bruggeman (1-2, 25e), Niankou (1-3, 28e), Jatta (2-3, 53e), Some (3-3, 78e), Marien (3-4, 84e)

Les spectateurs en ont eu pour leur argent, même si ceux de l’Olympic retourneront chez eux avec un goût de trop peu. Lamort avait inscrit rapidement le premier but olympien. Puis, en six minutes, Liège en plantait trois par Bangoura, Bruggeman et Niankou. A la reprise, Jatta relançait l’Olympic qui égalisait à la 78e par Some. Une égalisation de courte durée puisque Marien plantait le 3-4 à la 84e pour offrir les trois points à Liège.

Dessel Sp. - Rupel Boom 4-0

Buts: Vansimpsen (1-0, 15e), Versmissen (2-0, 33e), Vansimpsen (3-0, 51e), Troonbeeckx (4-0, 84e)

Dender - Lierse Kempenzonen 2-2

Buts: Arenate (1-0 8e; 2-0 15e), Vermeiren (2-1, 79e), Doumbia (2-2, 90e)