Genk tenu en échec à Mouscron pour la première d’Hannes Wolf

Hannes Wolf et Casper De Norre. BELGA

Le Racing Genk, dirigé désormais par Hannes Wolf, a été tenu en échec à Mouscron (2-2) samedi lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Avec un quatrième match consécutif sans victoire, les Limbourgeois restent coincés à la neuvième place du classement avec 21 points. Mouscron se situe un rang plus haut avec une unité de plus.

Habitué à des débuts de rencontre compliqués, le Racing Genk concédait un premier but dès la deuxième minute des œuvres de Stipe Perica. Les Limbourgeois tentaient de réagir et manquaient de peu l’égalisation sur une frappe hors cadre de Joseph Paintsil (17e), pourtant isolé au petit rectangle. Ce n’était que partie remise puisque le capitaine de Genk Sébastien Dewaest remettait les compteurs à zéro trois minutes plus tard.

En début de seconde période, Genk prenait pour la première fois de la partie l’avantage grâce à Paul Onuachu (54e). Mouscron réagissait toutefois et égalisait douze minutes plus tard sur une merveille de coup franc de Nemanja Antonov. À sept minutes du terme, Onuachu pensait offrir les trois points de la victoire aux Limbourgeois mais son but était annulé pour une position de hors-jeu.

Zulte ralentit Malines

Malines, qui comptait bien éloigner un peu plus du Top 6 Zulte Waregem, voit au contraire la bande à Francky Dury l’intégrer, et revenir sur ses talons. Celle-ci s’est imposée 0-2 (mi-temps: 0-1) grâce à Gianni Bruno et Cyle Larin «Achter de Kazerne», où personne n’avait prévu ce scénario.

Un centre de Gideon Mensah repris victorieusement par Bruno à la 44e minute a fait l’effet d’une douche froide à Malines, qui se voyait déjà sur le podium au terme de la 16e journée, plutôt qu’à une fragile cinquième place.

Ce but de l’ancien Lillois a en effet suffi pour faire plier le tenant de la Coupe de Belgique, qui encaissa même un deuxième goal inscrit en contre par Larin dans le temps additionnel.

Malines est cinquième avec 27 points et Zulte Waregem, sixième avec 25 points.

Waasland ne parvient pas à larguer le Cercle

Waasland-Beveren a préservé son avance de trois points sur le Cercle de Bruges, mais sans réussir à prendre ses distances par rapport à la lanterne rouge de la Jupiler Pro League de football, samedi soir lors de la 16e journée de la saison régulière. Les Waeslandiens ont en effet dû se contenter d’un match nul, 1-1, (mi-temps 1-0). Din Sula avait ouvert le score à la 12e, mais Giulian Biancone a égalisé d’une frappe de mule pour l’équipe satellite de l’AS Monaco à l’heure de jeu.

Beveren méritait largement de mener au repos contre le Cercle grâce à un duel contre Guillaume Hubert remporté dès la 12e minute par Dan Zula, lancé en profondeur par Andreas Wiegel.

L’assistance video (VAR) a vérifié qu’il n’y avait pas hors-jeu, et le but a été validé.

L’équipe locale se procura d’autres occasions en première mi-temps, mais n’en exploita aucune.

Et elle allait d’ailleurs amèrement le regretter lorsque l’arrière droit visiteur prêté par Monaco Biancone, crucifia de loin du gauche Nordin Jackers à la 62e (1-1).

L’écart de trois points, 11-8, entre Waasland-Beveren, avant-dernier, et le Cercle de Bruges, dernier et virtuel descendant, ne s’est donc ni réduit, ni aggravé.

Les deux équipes se rapprochent toutefois d’Ostende, quatorzième avec 12 points.