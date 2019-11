VIDÉO | Avec Kevin De Bruyne buteur, Man City remporte le choc face à Chelsea

Manchester City a remporté samedi le choc de la 13e journée du championnat d’Angleterre, sur ses terres, face à Chelsea (2-1).

Kevin De Bruyne a permis aux Mancuniens d’égaliser à l’approche de la demi-heure de jeu après l’ouverture du score de Kante (21e). City a finalement remporté les trois points grâce à une réalisation de Mahrez (37e).

Michy Batshuayi est monté au jeu à la 73e dans le camp londonien. Les Cityzens, troisièmes avec 28 pts, dépassent leur adversaire du jour (26 unités) au classement.

L’ouverture du score de Kanté

GOOOAAAALLL | 0?-1?



N'Golo Kanté est plus fort que Benjamin Mendy et marque son 3e but de la saison 💪 pic.twitter.com/2AeH25YlQk