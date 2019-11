PHOTOS | Les Plaisirs d’hiver sont ouverts: y flânerez-vous ce week-end?

On inaugurait les Plaisirs d’hiver ce vendredi. Et durant tout le week-end, place aux plaisirs de la bouche dans le chalet de la Grand-Place avec le marché des producteurs locaux.

Ce vendredi étaient inaugurés les Plaisirs d’hiver à Huy, organisés par le service Événements de la Ville de Huy. En plus de son traditionnel marché de Noël avec ses 11 chalets – place Verte – et de sa patinoire – Grand-Place –, cette édition connaît quelques nouveautés. «On voulait casser l’image du village pour boire et manger», exprime Étienne Roba, échevin des événements. Ce week-end, le chalet chauffé de 150 m2 de la Grand-Place, qui verra d’ailleurs passer divers événements jusqu’au 5 janvier, accueille un marché de producteurs locaux intitulé «De l’eau à la bouche»: les caramels et chocolats de Taratata (Tihange), les breuvages de la Confrérie de l’hydromel (Tihange), les baies de goji des Délices d’Angélique (Marneffe), Le vin des Côtes (Huy), les jus de «P Presse» (Ohey), le miel des Petits talus (Couthuin), les produits du terroir de «Beau, Bon, Belge», etc.

Le marché des producteurs locaux est ouvert ce samedi soir jusqu’à 19 h et ce dimanche de 10 h à 19 h. 085/21 78 21