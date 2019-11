Coupe Davis: le Canada qualifié pour la première finale de la nouvelle formule

Denis Shapovalov et Vasek Pospisil. AFP

Le Canada s’est qualifié pour la finale de la Coupe Davis de tennis, organisée pour la première fois sous sa nouvelle formule, en venant à bout de la Russie 2 victoires à 1 samedi à Madrid, Espagne.

La Russie avait pris l’avantage grâce à la victoire d’Andrey Rublev (ATP 23) sur Vasek Pospisil (ATP 150) 6-4, 6-4 lors du premier simple. Le Canada avait égalisé grâce à Denis Shapovalov (ATP 15) vainqueur de Karen Khachanov (ATP 17), 6-4, 4-6, 6-4.

Le double décisif a vu le succès de Vasek Pospisil et Denis Shapovalov sur Karen Khachanov et Andrey Rublev 6-3, 3-6 et 7-6 (7/5).

En finale, dimanche, le Canada affrontera soit l’Espagne soit la Grande-Bretagne, qui s’affronteront dans la deuxième demi-finale au programme samedi soir.

Victorieuse de la Colombie (2-1) dans son groupe, mais battue par l’Australie (2-1), la Belgique avait été éliminée en phase de poules jeudi.