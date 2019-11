Inter Milan: Antonio Conte donne des conseils sexuels à ses joueurs

L’entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte, a donné quelques petits conseils à ses jours afin d’être performant lors des matchs. Parmi ceux-ci, il demande de ne pas faire trop d’efforts sexuels les veilles de rencontres.

Depuis qu’il est arrivé à l’Inter Milan cet été, Antonio Conte ne veut que le meilleur pour son club, au point d’être parfois un peu trop intrusif avec ses joueurs.

Interrogé dans l’Équipe Magazine à ce propos, l’entraîneur du célèbre club milanais n’a pas hésité à avouer qu’il est allé jusqu’à donner des conseils sexuels à ses joueurs. «En période de compétition, le rapport ne doit pas durer longtemps, il faut faire le moins d’efforts possible, en étant donc placé sous sa partenaire », leur a-t-il expliqué.

Et, un peu plus original à présent, il est préférable, selon Conte, d’avoir un rapport sexuel avec sa femme car «ainsi, vous n’êtes pas obligé d’effectuer une prestation exceptionnelle». On comprend ici à quel point l’entraîneur de l’Inter Milan est soucieux de la bonne force physique de ses joueurs sur le terrain.

Un conseil que le Diable rouge Romelu Lukaku, l’un des joueurs de l’Inter Milan, ne risque pas d’oublier.