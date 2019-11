VIDÉO | Intoxication au CO à Metzert: tout le monde est hors de danger

Au lendemain de la soirée qui a viré au cauchemar, les choses reviennent à la normale. Pour rappel vendredi soir vers 20 h 30, les secours ont été appelés à la salle de village de Metzert, rue Saints Côme et Damien, où une quarantaine de personnes s’étaient rassemblées pour un moment festif. Mais rien ne s’est passé comme prévu puisque tous les invités ont été évacués à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone. En cause: un four à gaz.

Dès le début de la soirée, les choses tournent mal. Les participants découvrent une dame dans la cuisine qui a perdu connaissance. Croyant d’abord à un malaise, personne ne s’attendait à ce que la petite fête s’arrête quelques instants plus tard. «Au début, on ne pensait pas que c’était si grave, explique Simon Bernardy, l’un des invités présents dans la salle vendredi soir. Mais petit à petit, plusieurs personnes ont eu des petits soucis. Ce n’est que quand on a vu arriver tous les pompiers qu’on a compris. C’était un peu la panique et vu que l’on se connaissait tous, c’était stressant».

Le plan d’intervention médicale a été déclenché. Cinq ambulances et trois SMUR ont été dépêchés sur place. Au total, dix-sept personnes ont été hospitalisées dont quatre ont été placées sous caisson. Six personnes ont été emmenées à l’hôpital d’Esch-sur-Alzette, neuf à l’hôpital d’Arlon et deux à Bastogne. Heureusement, leurs jours ne sont plus en danger. Tous sont sains et saufs et se remettent petit à petit de leurs émotions. Samedi matin, bon nombre d’entre eux sont retournés sur les lieux de l’incident. À l’intérieur, la nourriture est toujours posée sur les tables et les verres sont toujours pleins.

