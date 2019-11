Bernard Tapie: «Ce n’est pas de très bonnes nouvelles»

Bernard Tapis, l’homme d’affaires français de 76 ans, donne de ses nouvelles alors qu’il est touché par la maladie. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’ancien président de l’Olympique de Marseille, mais il reste tout de même positif.

Bernard Tapie est l’invité de l’émission «Sept à Huit» qui sera diffusée ce dimanche sur TF1.

Pour l’occasion, l’homme d’affaires français et ex-président de l’Olympique de Marseille (OM) a donné des nouvelles de sa santé. Malade depuis 2017, il souffre d’un cancer de l’œsophage et de l’estomac.

Lors de l’interview, Bernard Tapie parle de ses derniers examens médicaux. «Pas très bon. Mais j’allais dire, c’est logique, ça se poursuit. On a des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Bon là, ce n’est pas de très bonnes nouvelles», a-t-il déclaré.

L’homme de 76 ans reste positif dans son combat contre la maladie, en assurant que «les prochaines (nouvelles) seront bonnes. Pour moi, je ne suis pas dans une phase terminale », ajoute-t-il.

Il veut communiquer aux cancéreux

Souffrir du cancer a permis à l’homme d’affaires d’ouvrir les yeux sur cette maladie. «Maintenant, je dois prendre en considération qu’il y a 450 000 personnes de notre pays qui souffrent d’un cancer […], et si on a eu la chance d’être désigné par le hasard et par les circonstances pour être un de ceux qui leur parlent, et bah, je suis content de cette mission», explique-t-il.