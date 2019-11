Il se fait photographier faisant le salut nazi au Fort de Breendonk

Un membre de la section flamande du groupe d’extrême droite Right Wing Resistance, s’est fait photographier faisant le salut nazi au cours d’une visite en août au Fort de Breendonk.

Right Wing Resistance, dont l’aile flamande a récemment vu le jour, avait visité avec plusieurs membres et sympathisants ce fort que les nazis ont exploité comme camp de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. C’est aujourd’hui un lieu de mémoire de l’horreur nazie et de l’univers concentrationnaire.

On peut apercevoir sur une photo un individu effectuant le salut hitlérien dans le ‘casino’, une salle du camp qui servait de réfectoire aux nazis.

Le centre pour l’égalité des chances, Unia, va enquêter sur ce geste, rapportent samedi De Morgen et la VRT.

L’homme, G. V., est issu d’une famille soutenant le Vlaams Belang, selon les recherches du Morgen et de la VRT. Lui-même ne détiendrait toutefois aucun mandat au sein de la formation d’extrême droite. Il aurait régulièrement été vu au cours d’événements du parti.

«C’est une gifle au visage des victimes et de leurs proches. La moitié des personnes déportées ici n’ont pas survécu à la guerre», a commenté le conservateur du Fort, Dimitri Roden.

«Poster intentionnellement un salut nazi sur les réseaux sociaux est punissable», ajoute un membre d’Unia. «Nous allons étudier ce cas.»