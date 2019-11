NBA: les Clippers arrachent le choc face aux Rockets, les Lakers cravachent, commotion pour Kemba Walker

Une fin de match haletante lors de la victoire des Clippers contre Houston, des Lakers qui l’ont échappé belle à Oklahoma City, une grosse frayeur pour Kemba Walker: la soirée de vendredi en NBA a été riche en émotions fortes.

Les Clippers au finish

C’est une bonne habitude prise par les Clippers en ce début de saison: ils ne paniquent pas lors des matches à couteaux tirés, même menés, même lorsqu’en face un joueur comme James Harden (37 pts, 12 passes) pense éteindre leurs espoirs avec un panier à trois points à moins de deux minutes à jouer.

Paul George (19 pts) d’abord, Lou Williams (26 pts) ensuite ont répondu derrière l’arc, récompensant des «stops» tout aussi décisifs, avant que Kawhi Leonard (24 pts) ne parachève l’ensemble à mi-distance, glacial comme d’habitude.

Acquise de haute lutte, cette 11e victoire permet à L.A. de grimper rejoindre Houston en 3e position.

Les Lakers de justesse

LeBron James pouvait serrer les poings, après les deux lancers francs d’Anthony Davis: ils ont assuré une courte et âpre victoire aux Lakers à Oklahoma City à un peu plus de 3 secondes de la fin (130-127).

Un sixième succès de rang, le 13e en quinze rencontres, qui les conforte en tête du classement de la Ligue, même si chez le Thunder, la défense de L.A., la deuxième plus hermétique en NBA, a un peu pris l’eau.

Heureusement pour elle, l’attaque est toujours aussi performante, à l’image d’Anthony Davis (33 pts, 11 rbds, 7 passes), de LeBron James (23 pts, 14 passes, 6 rbds) et d’une adresse à 54,8% à trois points.

Walker se fait peur

Victime d’une commotion cérébrale après un choc à la tête lors de la courte défaite de Boston à Denver (96-92), Kemba Walker a fait peur à toute la planète NBA en s’écroulant sur le parquet et restant inanimé durant de longues minutes. Mais les examens passés à l’hôpital ont été rassurants, selon son coach Brad Stevens.

Kemba Walker being taken out of the arena on a stretcher pic.twitter.com/UQX5qkwUFu