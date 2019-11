Le PSG, avec Meunier, s’impose face à Lille (2-0)

Le Paris SG a maîtrisé Lille (2-0), vendredi en Ligue 1, même si Neymar a passé une soirée frustrante. Mais avec le retour de son Brésilien, et celui de Kylian Mbappé, le leader est prêt pour le choc au Real Madrid en Ligue des champions, mardi.

Thomas Meunier a fait son retour à la compétition à l’occasion de la victoire du PSG sur Lille (2-0) dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Alors que les Sangermanois n’évoluaient pas un rythme élevé et qu’ils n’avaient pas encore décoché un tir, Mauro Icardi leur a donné l’avance en prolongeant un centre de l’ex-Lillois Idrissa Gueye (17e, 1-0).

Ce but n’a pas empêché les lignes lilloises de rester très disciplinées et d’inquiéter le PSG par les ailes. Du coup, Presnel Kimpembe a reçu une carte jaune pour une faute sur Jonathan Ikoné (20e) et Meunier pour une intervention en retard sur Reinildo (30e). À chaque fois, les Nordistes se sont trouvés en bonne position mais la finition a laissé à désirer. Par contre, Angel Di Maria leur a donné une leçon en prolongeant impeccablement une passe de Julian Draxler (31e, 2-0).

En seconde période, le PSG a géré son avance et aurait pu alourdir la marque par Draxler qui a loupé un premier tir (55e) et a trop croisé un second (60e). Thomas Tuchel a alors effectué deux changements simultanément (65e): Neymar, un peu nerveux, a cédé sa place à Kylian Mbappé et Meunier en a fait autant pour Colin Dagba. Cela n’a pas empêché le PSG de rester en mode gestion.