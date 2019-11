VIDÉO | Witsel buteur avec Dortmund dans un match fou

Mené 3-0 à domicile à la pause, le Borussia Dortmund est revenu de l’enfer vendredi en arrachant l’égalisation 3-3 dans le temps additionnel contre la lanterne rouge Paderborn. Witsel a marqué le deuxième but de Dortmund.

Le match d’ouverture de la 12e journée du championnat d’Allemagne de football entre Dortmund et Paderborn a été riche en suspense. Menés 0-3, les Borussen ont arraché un point notamment grâce à un but d’Axel Witsel.

GOAL | Axel Witsel relance le suspense dans cette partie ! 💥



2??-3?? #BVBSCP 🇩🇪 pic.twitter.com/raShzB3sQq — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 22, 2019

La rencontre a mal débuté pour Dortmund avec Witsel aligné sur le flanc gauche d’un duo devant la défense et Thorgan Hazard sur le banc. Un doublé de Streli Mamba (5e, 37e) et Gerrit Holtmann (43e) ont permis aux visiteurs de mener 0-3. A la mi-temps, Lucien favre a fait monter Hazard et Achraf Hakimi, qui a donné le ballon du but à Jadon Sancho (47e, 1-3). Witsel a remis Dortmund dans la course (84e, 2-2) et Marco Reus a égalisé dans les arrêts de jeu (90e+2, 3-3). Au classement, Dortmund (20 points) est 5e et Paderborn (5) reste dernier