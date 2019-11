Assises Hainaut - La cour ouvre le débat aux coups et blessures et à la provocation

La cour d'assises du Hainaut a décidé, vendredi, d'ouvrir le débat dans le procès de Gaëlle Buisseret, accusée du meurtre de Steve Depla, dans le cadre des plaidoiries qui débuteront lundi. Après avoir entendu les derniers témoins, la cour a décidé de poser la question des coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner et celle de la provocation.

Le 29 janvier 2018, à Trivières, Gaëlle Buisseret a porté un coup de couteau dans le thorax de son compagnon, Steve Depla, lors d'une dispute dans la maison située sur la Place de la Chapelle-aux-Puits. Steve est mort, une heure plus tard, à l'hôpital. La lame avait sectionné, en partie, l'artère pulmonaire, ce qui a provoqué une hémorragie et un arrêt cardiaque. Jeudi, lors du premier jour du procès, elle a contesté l'intention d'homicide.

Pour sa défense, la question de la provocation, cause d'excuse en droit pénal, doit être posée. Vendredi, les proches de l'accusée et de la victime ont été auditionnés par la cour. Il ressort des témoignages que Gaëlle Buisseret était une femme jalouse et que Steve Depla pouvait se montrer violent.

Selon sa maman, Steve s'est montré violent avec elle, à l'adolescence, car elle refusait de lui donner de l'argent alors qu'il commençait à consommer du cannabis. Sa première compagne, mère de ses trois enfants, a raconté aussi que Steve s'était montré violent, une seule fois avec elle. A l'époque, il avait brisé une vitre avec sa main, de colère et l'avait giflée.

Selon Michaël, un ami de Gaëlle, cette dernière s'était confiée à lui et lui avait montré des photos d'elle avec des traces de coups, portés par Steve. "Le 29 janvier, juste avant le drame, ils étaient chez moi. Il a commencé à s'énerver, à lui cracher au visage en la traitant de grosse pute, ils étaient front contre front. Elle lui a donné quatre claques et je leur ai demandé de partir. Gaëlle est rentrée chez elle et lui est parti dans l'autre sens, ils continuaient à s'insulter".

L'accusée prétend que Steve était très énervé quand il est entré chez elle, peu avant 20h, qu'il a brisé la vitre d'une porte avec son poing, ce qui est confirmé par les légistes qui ont retrouvé des traces de coupures sur sa main droite, et qu'il l'a tirée par les cheveux. Par contre, Michaël dit l'avoir vu près d'un arrêt de bus, très calme, quelques minutes avant l'agression.

Les seuls témoins des faits sont ses enfants dont les auditions ont été diffusées à huis clos, jeudi. "Mon fils m'a appelé au moment de la bagarre pour me dire que Steve avait un couteau", raconte le papa des deux enfants qui a appelé les secours à 20h01.

Cet homme a déclaré devant la cour que Steve l'avait menacé de lui casser la figure et qu'il l'insultait régulièrement. "Je l'ai pris au sérieux car je savais que c'était un bagarreur. Il était agressif quand il avait bu", dit-il. Ce témoin précise que Steve a vécu trois mois chez lui après la rupture avec la maman de ses enfants, cocufiée durant cinq ans par sa propre mère.

Enfin, le 5 décembre 2017, Steve et Gaëlle s'étaient disputés chez la maman de Steve à Menin à la suite d'un soupçon de vol. L'histoire d'un coup de boule porté à Gaëlle a été évoquée ce qui a valu à Steve le surnom de Zidane. Lors de cette dispute, Gaëlle s'était saisie d'un couteau mais la maman de Steve avait réussi à la désarmer.

La jalousie, l'alcool, le drogue et la violence ont formé un cocktail explosif au sein de ce couple et cela s'est terminé dans un drame. Lundi, les professionnels du droit tenteront de convaincre les jurés sur l'étiquette juridique à coller sur ce drame. Pour les uns, c'est un meurtre. Pour les autres, c'est une dispute qui a dérapé.