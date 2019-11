Une école cambriolée à Schaerbeek: «C’est la deuxième fois en un an»

Une école de langues scharbeekoise victime d’un vol dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’école de langues située rue Henri Chômé à Schaerbeek a été victime d’un cambriolage durant la nuit du 20 au 21 novembre 2019. Ségolène Charpentier, responsable pédagogique, est dépitée. «C’est la deuxième fois en un an.» Avec son mari Nicolas Jauquet, manager de l’école, ils lancent un appel à témoins. Mais la responsable a peu d’espoir. «En ville c’est difficile d’entendre une vitre brisée, une porte qui est défoncée… et même si on l’entend, on n’a pas forcément le réflexe d’aller voir rapidement ce qu’il se passe.»

2 fois en un an: coïncidence?

En un an, l’école a subi deux cambriolages. Manque de chance? Pas sûr… «Nous pensons qu’il pourrait s’agir des mêmes personnes.» Lorsque cela s’est produit la première fois, les caméras de surveillance de l’établissement avaient enregsitré des images du délit. Malheureusement, cela n’avait pas été suffisant pour permettre à la police de retrouver les coupables. Cette fois-ci, les cambrioleurs ont pris le soin de couper les caméras de surveillance et en ont profité pour les emporter. L’enquête est en cours du côté de la zone de Police Bruxelles Nord.

Ils ont pris la boîte à crayons

Après avoir fracturé la porte d’entrée, les cambrioleurs ont dérobé outre les caméras de surveillance, les ordinateurs et l’imprimante. Au désespoir de Ségolène Charpentier, ils ont également renversé et abîmés les jeux didactiques et même emporté la boîte à crayons des enfants. Ségolène reste malgré tout positive. «Heureusement, les voisins sont venus proposer leur aide et offrir des marqueurs».

Après le choc, Ségolène et Nicolas ont passé deux jours à ranger et nettoyer. Ils ont reçu des nouvelles chaises commandées avant le cambriolage, «?Ça égaie un peu le lieu» se console Ségolène Charpentier. Tout est presque revenu dans l’ordre. Seule la vitre de la porte d’entrée, brisée pendant les faits reste marquée par l’effraction. «Nicolas a mis des planches de bois pour améliorer un peu la situation»