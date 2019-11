Pour son 40e anniversaire, le salon Habitat change de formule

Le salon liégeois Habitat fête son 40e anniversaire, durant les deux prochains week-ends aux Halles des foires de Liège. Pour l’occasion, il ouvre ses portes durant sept jours.

Le salon Habitat, rendez-vous liégeois consacré à la construction, la décoration, l’énergie et l’aménagement, change de formule. À l’occasion de son 40e anniversaire, ses organisateurs ont choisi d’étendre ses plages horaires.

Le salon ouvrira donc ses portes durant sept jours, de ce samedi 23 novembre au dimanche 1er décembre. Il sera donc ouvert les samedis et dimanche de 10 h à 18 h, mais aussi le lundi 25, jeudi 28 et vendredi 29 de 13 h à 19 h.

«Ce changement rencontre les attentes des visiteurs et des exposants et permet à des plus petites structures d’être présentes», explique l’organisation, satisfaite d’obtenir un renouvellement de 20% des exposants.

Le salon Habitat propose, sur une surface de 14 000 m2, d’offrir au public des conseils et solutions en matière de construction, rénovation, aménagement d’intérieur, aides à l’économie d’énergie, amélioration du cadre de vie.

Cette année, quatre journées thématiques sont organisées, avec des comptoirs d’informations et/ou conférences:

– Journée Bati-Info: dimanche 24 novembre

– Journée Federia (fédération des agents immobiliers francophones): lundi 25 novembre

– Journée Ethias: jeudi 28 novembre

– Journée de l’Energie: vendredi 29 novembre

Le salon Habitat se tient aux Halles des foires de Liège. Plus d’informations sur www.salonhabitat.be.