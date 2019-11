Le message d’adieu émouvant de Pochettino aux joueurs de Tottenham

Remercié par Tottenham après un début de saison difficile, Mauricio Pochettino a tenu à adresser un dernier message d’adieu à ses joueurs, retenus en équipe nationale.

Sur la sellette depuis plusieurs semaines, Mauricio Pochettino a finalement été limogé ce mardi, en pleine trêve internationale. Le désormais ex-coach des Spurs n’a donc pas pu dire adieu à ses joueurs avant de quitter définitivement le club londonien, dont il était l’entraîneur depuis mai 2014.

Le tacticien argentin a malgré tout tenu à adresser un dernier message sur le paperboard du vestiaire des Spurs. «Un grand merci à vous tous. On ne peut pas vous dire au revoir. Vous serez toujours dans nos cœurs», peut-on lire sur une photo publiée sur les réseaux sociaux par l’un des adjoints de Pochettino.

Le geste a ému certains fans de Tottenham, qui ont tenu à remercier celui qui est parvenu à emmener le club du nord de Londres jusqu’en finale de la Ligue des champions en juin dernier.

Please please please thank Pochettino for everything & of course yourself. We adore u. This hurts 💔 — Char (@Charpercy84) November 21, 2019

Nah Jesus, I’m crying 😭 — Jake (@THFCJakee) November 21, 2019

We love you guys so much 💙💙😭😭 Thank you for everything 😭😭 — Bex 🤙🏻 (@B3x_Graphics) November 21, 2019