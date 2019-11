John Cockerill inaugure en grande pompe son nouveau centre de production chinois

John Cockerill (ex-CMI), ou plutôt sa joint-venture Cockerill Jingli Hydrogen, a inauguré en grande pompe son centre de production d’électrolyseurs à Suzhou, à environ 2 heures de route de Shanghai, vendredi.

Le ministre wallon en charge de l’Économie, Willy Borsus, était présent pour l’occasion, tout comme la directrice de l’Awex, Pascale Delcomminette, et le CEO de John Cockerill, Jean-Luc Maurange.

Accueil sur tapis rouge au son des tambours, danse de dragons, chauffeuse de salle et plus d’une centaine d’invités, sans compter les ouvriers également présents en nombre, rien n’était trop beau pour marquer le coup. La création de la joint-venture entre John Cockerill et Suzhou Jingli Hydrogen remonte à avril dernier. Les désormais 18 000 mètres carrés de surface «portent la capacité de production à 350 MW (avant un prochain palier à 500 MW) de fabrication annuelle d’électrolyseurs», indique le groupe.

En associant l’expertise de SJH (Suzhou Jingli Hydrogen) et l’assise industrielle de la bicentenaire sérésienne, le CEO de John Cockerill se targue que l’entreprise soit devenue «le leader mondial dans la fourniture de solutions globales liées à l’hydrogène vert». Ces solutions à grande échelle sont selon lui les plus aptes à rendre la technologie adéquate accessible au plus grand nombre, à prix compétitif, et donc à participer à la transition écologique.

Comme l’entreprise wallonne l’avait annoncé au cours de l’été, elle participera aux Jeux olympiques d’hiver qui se tiendront à Pékin en 2022 en permettant l’alimentation en hydrogène d’une importante flotte de bus «zéro émission» circulant dans le village olympique. Le contrat officiel, faisant de John Cockerill et ses filiales le partenaire prioritaire pour toutes les solutions d’hydrogène vert, a été signé avec les autorités de Zhangjiakou, l’un des sites hôtes des JO, mercredi à Shanghai.