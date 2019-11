«Uber ne doit plus pouvoir ajouter des voitures diesel et essence dans les rues de Bruxelles»

On ne s’étonne même plus que l’ONG européenne Transport & Environment utilise une vue de Bruxelles engorgée pour communiquer ses chiffres sur la pollution due au transport de personne via des services similaires à Uber. Transport & Environnement

Uber et les services de transport similaires augmentent la pollution et le trafic des grandes villes européennes. C’est ce qu’avance une coalition d’ONG. Pour Bruxelles, l’ASBL Les Chercheurs d’Air exige une flotte 100% électrique pour Uber.

Uber s’est souvent présentée comme une solution pour désengorger le trafic des grands centres urbains. Mais un rapport de l’ONG Transport & Environment publié ce 21 novembre infirme ces allégations. Bien au contraire, les services de véhicules avec chauffeur à la demande comme Uber ont tendance à aggraver les problèmes de congestion et de pollution dans les villes européennes.

Ainsi, les chiffres français font état d’un doublement du nombre des licences de chauffeurs en véhicule particuliers («private hire vehicle», ou PHV) depuis 2016 (de 15.000 à 30.000). Même constat à Londres où on passe de 25.000 en 2016 à 45.000 en 2018. «Depuis l’arrivée d’Uber à Londres en 2012, le nombre de courses en taxis et PHV a augmenté de 25%», mesure Transport & Environnement. «Dans le même temps, les émissions de CO2 dues au secteur ont augmenté de 23%». Le rapport de cause à effet est vite déduit. L’ONG estime qu’à Paris et Londres, «les émissions de CO2 dues à Uber équivalent à celles de 250.000 véhicules privés».

@Uber’s CEO say they ‘do the right thing, period.’ Instead the #TrueCostOfUber is MORE traffic and pollution, MORE car trips in our cities that add to the #ClimateCrisis🚙🚕🚙🚕🚙🚕 ?????? ??🌪?🌊 pic.twitter.com/N147oSoy0p — Transport & Environment (@transenv) November 21, 2019

Dans la foulée de la publication de ces chiffres, l’ASBL «Les Chercheurs d’Air», qui cartographie de façon citoyenne la pollution de l’air dans notre capitale, diffuse les statistiques bruxelloises. Ainsi, on apprend que le nombre de licences VTC («véhicules de tourisme avec chauffeur»), dont doivent disposer les chauffeurs Uber, est passé à Bruxelles de 500 en 2017 à 1800 en 2019. «En parcourant plus d’une centaine de km par jour, soit plus de 31.000 km par an. Or, ces centaines de véhicules roulent très majoritairement au diesel ou à l’essence et émettent ainsi une grande quantité d’oxydes d’azote et de particules fines», dénoncent Les Chercheurs d’Air. Ainsi, le rapport de Transport & Environment calcule que le secteur des VTC a émis 10.000 tonnes de CO2 à Bruxelles en 2019. Ce, alors que la Région dépasse les normes européennes de concentration en NO2 depuis 2010 et que le seuil OMS en particules fines PM2.5 était dépassé dans 5 stations en 2018.

«Chaque année, des centaines de Bruxellois meurent prématurément à cause de la pollution de l’air (NDLR: 632 décès prématurés par an selon les derniers chiffres de Bruxelles Mobilité)», déplore Pierre Dornier, membre des Chercheurs d’Air. «Il n’est dès lors pas acceptable de laisser des entreprises comme Uber ajouter des voitures diesel et essence dans nos rues».

Les Chercheurs d’Air comme son ONG sœur plaident donc pour qu’Uber se dote d’«une flotte 100% électrique d’ici 2025» et qu’ «au moins 50% des trajets réservés sur l’app soient partagés d’ici 2030». Ce qui est déjà possible à LOndres et Paris via le service UberPool. Pierre Dornier: «À Bruxelles les chauffeurs de VTC changent de véhicule tous les 3 ans en moyenne. Moyennant une aide financière d’Uber et ses semblables, comme c’est déjà le cas à Londres, il est tout à fait possible d’électrifier les flottes à 100%».