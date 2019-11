Euro 2020: les Diables joueront deux matchs de groupe à Saint-Pétersbourg et un à Copenhague

Les barrages pour les quatre derniers tickets sont connus

Le tirage au sort des barrages de qualifications à l’Euro 2020 de football a été effectué ce vendredi à Nyon, au siège de l’UEFA. Ces barrages délivrent les quatre derniers tickets pour l’Euro, qui se tiendra dans 12 pays et pour lequel la Belgique est déjà qualifiée.

Parmi les huit rencontres tirées au sort, l’Écosse, qui figurait dans le groupe de la Belgique en qualification, a hérité d’Israël. L’Islande jouera contre la Roumanie alors que la Bulgarie rencontrera la Hongrie.

L’identité des 16 pays barragistes découle de la Ligue des Nations, cette nouvelle compétition lancée par l’UEFA après le Mondial 2018 pour rendre certaines fenêtres internationales plus attractives.

À chaque Ligue (ou division, de A à D) de la Ligue des Nations correspond une «voie» de qualification, et donc un ticket pour l’Euro, obtenu à la suite de ce barrage à quatre sous forme de demi-finale et finale à match unique, prévues respectivement le jeudi 26 mars 2020 et le mardi 31 mars 2020.

En demi-finale, le mieux classé en cumulé lors de la Ligue des Nations accueille le moins bien classé des quatre barragistes de la «voie», tandis que le deuxième mieux classé accueille le troisième. Pour chaque «voie», un tirage a déterminé le vainqueur de quelle demi-finale sera l’hôte de la finale.

Notons que quatre barragistes – l’Écosse, l’Irlande, la Hongrie et la Roumanie – sont également pays hôtes de l’Euro 2020 et seraient, en cas de qualification, automatiquement reversés dans un groupe préétabli.

Pour s’éviter de devoir procéder à un nouveau tirage au sort en urgence début avril dans le cas où un pays hôte se qualifierait et chamboulerait les groupes, l’UEFA va pré-attribuer provisoirement un ou plusieurs groupes à chacune des «voies», en anticipant les qualifications éventuelles de pays hôtes.

Le tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2020, concernant 24 pays, aura lieu le 30 novembre à Bucarest.

Voie A

Demi-finale:

Islande – Roumanie

Bulgarie – Hongrie

Le vainqueur de Bulgarie/Hongrie accueillera la finale

Voie B

Demi-finale:

Bosnie-Herzégovine – Irlande du Nord

Slovaquie – République d’Irlande

Le vainqueur de Bosnie-Herzégovine/Irlande du Nord accueillera la finale

Voie C

Demi-finale:

Écosse – Israël

Norvège – Serbie

Le vainqueur de Norvège/Serbie accueillera la finale

Voie D

Demi-finale

Géorgie – Belarus

Macédoine du Nord – Kosovo

Le vainqueur de Géorgie/Belarus accueillera la finale