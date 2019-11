Live P1: La revanche de Nismes face à Loyers et le retour de Vincent André à Tamines

Ce week-end, les équipes de P1 entament leur "second tour". Il sera donc beaucoup question de revanche. Sauf à Chevetogne: les Coccinelles reçoivent Biesme pour la 3e fois, après une victoire cinacienne en Coupe et un succès biesmois en championnat. À Chevetogne, ce sera donc la belle.

VENDREDI 20.00

Chevetogne - Biesme

La suite du programme, c'est ce dimanche après-midi. Le leader Tamines reçoit une vieille connaissance en la personne de Vincent André. Le coach du Condrusien connaît bien les Zèbres, qu'il a entraînés de longues années... Et les Verts, eux, doivent une revanche à leurs supporters, après la correction du match aller (0-7).

Dans le même temps, c'est un certain Nismes - Loyers qui aura lieu au stade Joseph Morelle, soit le duel entre le 2e et le 3e. Les Nismois n'ont connu qu'une défaite cette saison... lors de leur déplacement à Loyers en ouverture du championnat. Il y aura donc là aussi de la revanche dans l'air.

En réalité, il sera question de revanche dans chaque match ce week-end puisque - à défaut d'avoir déjà atteint la moitié du championnat - c'est le deuxième tour qui débute. Toutes les rencontres prévues en cette 14e journée de championnat sont les matches retours de la journée d'ouverture des 16, 17 et 18 août passés. Parmi ces derniers, on se souvient également de la remontada de Profondeville face à Neffe. Menés 0-2, les hommes d'Eddy Demeuse avaient arraché le partage dans les 9 dernières minutes. À Neffe, on tentera donc de prendre à nouveau l'avantage et de le garder...

Le programme complet du dimanche (14h30):

Fernelmont-Hemptinne - Rhisnes

Molignée - Pesche

Beauraing - Grand-Leez

Neffe - Profondeville

Tamines - Condrusien

Nismes - Loyers

Andenne - Wépion