Radio et immunothérapie combinées avec succès dans le traitement du cancer

Le professeur Jo Van Ginderachter de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et son équipe ont réussi à combiner pour la première fois la radiothérapie et l’immunothérapie dans le traitement du cancer. Cette technique doit permettre un traitement plus précis et efficace de la tumeur et augmenter ainsi les chances de survie du patient.

Par la combinaison de la radio et de l’immunothérapie, les substances radioactives utilisées dans les traitements anticancéreux classiques sont couplées à des nanocorps, des anticorps très petits et stables. Ces anticorps sont administrés par voie intraveineuse, via une seringue dans une veine. Ils se lieront alors aux macrophages, un type de cellule commun souvent présent dans les régions de la tumeur résistante aux radiations. De cette manière, les substances radioactives peuvent être introduites dans le noyau de la tumeur.

Les premiers tests sur des tumeurs au sein sont déjà prometteurs. En utilisant cette thérapie, les tumeurs se développent plus lentement. Et elle permet aussi de traiter des tumeurs résistantes aux autres formes de thérapie. Des recherches plus poussées doivent à présent démontrer si ce traitement combiné fonctionne également avec d’autres formes de cancer.

«L’avantage le plus important est que nous pouvons apporter les rayons de manière très ciblée là où elles sont le plus nécessaires dans la tumeur. Il s’agit certainement d’un pas en avant important qui peut augmenter les chances de survie et de guérison des patients», conclut le Pr. Dr. Van Ginderachter.