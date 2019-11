Ju-jitsu: Amal Amjahid et Licai Pourtois en or aux Mondiaux d’Abou Dhabi

Amjahid Amal (-57 kg) et Licai Pourtois (fighting/-57k g) ont décroché l’or aux championnats du monde de ju-jitsu, ce jeudi, aux Emirats Arabes Unis.

Amal Amjahid, 24 ans, a pris le meilleur en finale sur Fran Vaderstukken, qui, elle, ajoute une médaille à son palmarès après notamment un titre de vice-championnne d’Europe (-57kg) cette année, un titre mondial en 2017 en -62kg et une 3e place à l’Euro 2017 en -62kg.

La délégation belge a aussi remporté l’or en duo mixte avec Charis Gravensteyn et Ian Lodens et en duo messieurs avec Ian Lodens et Ryan Lodens ainsi que le bronze en duo féminin avec Marion Decrop et Nikiya Dams.

Double tenante du titre après ses victoires aux Mondiaux de 2017 en Colombie (-70kg) et 2018 en Suède (-55kg), Amal Amjahid poursuit sa moisson dans son sport après avoir conservé son titre de championne d’Europe au mois de juin en -70kg en Roumanie. Elle avait remporté les Jeux Mondiaux en Pologne en 2017 en -70kg.

Licai Pourtois est elle championne d’Europe en fighting ju-jitsu cette année en -57kg. La Binchoise, 22 ans, conserve aussi son titre mondial conquis l’an dernier en Suède.