Pays-Bas: saisie de 700 kg de MDMA destinés à l'Australie

(Belga) Une cargaison de 700 kg de MDMA cristalline illégale a été saisie à Rotterdam l'été dernier. Elle était destinée au marché australien, ont annoncé les polices des deux pays.

La drogue a été saisie en août au port de Rotterdam et a déclenché une série de 15 perquisitions à travers les Pays-Bas et la Belgique le 5 novembre. L'opération a permis de démanteler un laboratoire détenant 50 tonnes de produits chimiques pour la production de MDMA. Onze personnes ont été inculpées pour trafic de drogue. Au total, plus de 15 millions de comprimés de MDMA ont été saisis, a déclaré la police. Deux protagonistes-clés vont être jugés en Hollande. Il s'agit d'un néerlandais de 58 ans arrêté en Belgique et d'un autre Néerlandais de 37 ans qui a été arrêté aux Pays-Bas. Une femme de 48 ans a par ailleurs été arrêtée à Sydney (Australie). Elle est accusée d'avoir tenté de faire entrer de la drogue dans le pays et risque la prison. "Je souhaite remercier nos homologues néerlandais pour leur implication et leur expertise dans cette enquête", a déclaré le commissaire de la police fédérale australienne Reece Kershaw, applaudissant également le travail de ses équipes pour empêcher l'entrée de substances illégales sur le territoire australien. (Belga)