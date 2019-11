Comment se renouveler? C’est la question qui taraude tout artiste. C’est sans doute celle qui a taraudé Coldplay après le très coloré A Head Full of Dreams sorti en 2015. Un album qui avait poussé les curseurs de la pop pour stade au paroxysme, ce qui avait désarçonné certains fans de la première heure, qui ne retrouvaient plus le groupe découvert sur Parachutes ou A Rush of Blood to the Head.