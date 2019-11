Thomas Detry 8e de la finale de la Race to Dubaï après le 1er tour, Thomas Pieters 14e

Thomas Detry a réussi un premier bon parcours lors de la finale du Tour européen de golf à Dubaï, une épreuve dotée de 8 millions de dollars, jeudi grâce à un tour bouclé en 69 coups. Thomas Pieters occupe, lui, la 14e place avec une première carte de 70.

Thomas Detry a réussi un parcours à trois sous le par avec trois birdies. Le Bruxellois, 26 ans, compte six coups de plus que le Français Mike Lorenzo-Vera, seul en tête, avec un coup d’avance sur le numéro 2 mondial, l’Irlandais Rory McIlroy.

Un eagle, huit birdie, et un bogey. Le Français, arrivé à Dubaï diminué par une sinusite, n’avait jamais scoré si bas sur le Tour européen. Il le fait sans doute au meilleur moment, lors de ce rendez-vous qui sacrera dimanche le meilleur joueur européen.

Juste derrière le Français, Rory McIlroy pointe, lui, à un petit coup, et a lui aussi agrémenté sa journée de coups superbes comme ce bois 3 de près de 270 m planté à un mètre du drapeau sur le 18 lui assurant un eagle.

Grand favori cette semaine, le Nord-Irlandais, 6e de la Race, et vainqueur de la FedEx Cup cet été qui désigne le meilleur joueur du circuit américain, n’a plus aucune chance de pouvoir remporter le classement final de la Race to Dubai. Il est en revanche toujours en lice pour empocher le chèque de 2,7 millions d’euros pour le vainqueur de cette dernière étape, la plus gosse dotation sur le circuit européen.

Côté belge encore, Thomas Pieters, 27 ans, a rentré une première carte avec quatre birdies pour deux bogeys. L’Anversois est à 2 sous le par et 14e au classement après ce premier tour.