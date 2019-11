Le CHC conteste la légalité de la décision prise par le CA de la Clinique de Malmedy

Le Centre Hospitalier Chrétien (CHC) conteste la légalité de la décision prise mercredi soir par le conseil d'administration de la clinique Reine Astrid de Malmedy de rallier le réseau public, décision prise à trois voix (MR-PS) contre deux (Alternative). Selon son président René Thissen, la composition du dit CA est illégale. Deux jours avant le vote, il avait déjà attiré l'attention de ce CA, mais aussi de la tutelle et du ministre wallon des pouvoirs locaux, ajoute-t-il.

Le président du CHC rappelle que selon le décret wallon sur la gouvernance et la transparence des mandats publics, le CA de la clinique Reine Astrid, cogérée par le CPAS et la Ville de Malmedy, doit être composé de conseillers communaux. "Or, deux de ses cinq membres n'exercent aucun mandat de conseiller communal, l'un des deux est même député provincial, une fonction incompatible avec celle de conseiller communal", rappelle M. Thissen qui fustige aussi la position de l'échevin socialiste Ersel Kaynak et plus particulièrement sa voix délibérative qui aurait dû être consultative.

En somme le CHC attend la réponse de la tutelle "mais examine d'ores et déjà toute autre forme de réaction car cette illégalité pourrait aussi rejaillir sur les futures décisions."

Sur le fond, le CHC regrette le choix posé car la proposition faite à la Clinique Reine Astrid de Malmedy "permettait d'assurer sa pérennité et répondait à la fois aux besoins de la population et aux objectifs du projet initié par la ministre Maggie De Block, à savoir diminuer la concurrence entre hôpitaux et rendre les bassins de soins plus cohérents", avance Alain Javaux, directeur général du CHC.

Celui-ci avait déjà vu il y a quelques jours le CHR Verviers rejoindre le réseau public et l'impossibilité de créer un réseau privé dans l'Est de la Belgique regroupant le CHR Verviers, les Cliniques Sainte-Elisabeth Verviers et Reine Astrid en plus de l'hôpital Saint-Nicolas d'Eupen et la clinique Saint-Joseph de Saint-Vith, déjà dans le giron privé. Ce réseau représentera un tiers des parts de marché en province de Liège. Ce 20 novembre, le conseil d'administration de la clinique Reine Astrid de Malmedy a choisi de rejoindre le réseau hospitalier du CHU Liège.

"Notre dynamisme, notre capacité d'innovation, notre profonde orientation patient et la qualité de nos services restent nos meilleurs atouts pour regarder l'avenir avec sérénité", conclut M. Javaux.