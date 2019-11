La Grande-Bretagne bat le Kazakhstan et complète le tableau des quarts de finale de la Coupe Davis

La Grande-Bretagne s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Davis grâce à la victoire de son double Jamie Murray/Neal Skupski sur la paire kazakhe Alexander Bublik/Mikhail Kukushkin 6-1, 6-4 dans le duel décisif contre le Kazakhstan, jeudi, à Madrid. Les Britanniques l’emportent 2-1 et remportent le groupe E.

Andy Murray (ATP 126) a été laissé au repos après son marathon victorieux de près de trois heures mercredi contre Tallon Grieksoor.

