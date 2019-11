Tinlot: plus de 8 000 arbres vont être replantés dans la forêt de Seny

En tout, Bos + compte planter de 8 000 à 8 500 arbres en vue de restaurer cette forêt certifiée FSC, endommagée par des ravageurs et des maladies. Les essences choisies sont le hêtre, le chêne, le châtaignier et le sycomore, pour 90% de feuillus et le cèdre et le douglas, pour les 10% restants. Pour les aider à mener ce projet, Bos + a travaillé avec l’organisme wallon Sylva Nova. «Nous sommes un bureau de gestion forestière et nous aidons Bos + dans la mise en œuvre de ce projet précis à Seny», précise Pierre Hermans, fondateur et manager. La société Sylva Nova a donc d’abord «nettoyé» la forêt. «Elle a été durement touchée, d’abord par le chalarose qui touche les frênes puis par le scolyte qui détruit l’épicéa. La mise à blanc et les coupes ont donc été importantes.»