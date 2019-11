Infirmiers de rue a besoin d’argent pour aider les SDF

Camille Delvoye et Fanny Caprasse, les deux infirmières aux côtés des sans-abri liégeois. ÉdA Hermann

L’antenne liégeoise de l’association Infirmiers de rue, active depuis quelques mois auprès des sans-abri, lance une opération de crowdfunding.

L’antenne liégeoise de l’ASBL Infirmiers de rue, mise en place en mai dernier, lance un crowdfunding afin d’être en mesure de terminer l’année 2019 sur un budget à l’équilibre. Les 15 000 euros nécessaires permettront de financer 100 maraudes supplémentaires, a-t-on indiqué jeudi du côté de l’antenne liégeoise de l’ASBL Infirmiers de rue.

Mise en place en mai dernier afin de prendre en charge des personnes sans-abri et les sortir de la rue, cette antenne estime pouvoir avancer des premiers résultats prometteurs sachant que sur 210 maraudes organisées jusqu’ici, l’équipe a rencontré 115 personnes sans-abri. «Parmi ces personnes, six sont suivies de manière intensive. Leur situation catastrophique demandait, en effet, une attention particulière. Aujourd’hui, deux d’entre elles ont déjà quitté la rue et se trouvent dans un établissement supervisé. Une troisième va intégrer un logement en décembre. Cela semblait pourtant impossible il y a quelques mois», se réjouit-on du côté de l’ASBL Infirmiers de rue.

Le besoin est réel à Liège, où l’on dénombre quelque 500 sans-abri «avec des problématiques lourdes en termes de santé, de santé mentale ou de toxicomanie». À raison de quatre jours par semaine, l’équipe composée de deux infirmières va à la rencontre des personnes les plus vulnérables. Alors que le budget est de l’ordre de 150 000 euros pour 2019, l’antenne liégeoise lance une opération de crowdfunding afin de collecter les 15 000 euros encore nécessaires et ainsi être en mesure de boucler l’année à l’équilibre. Cette somme permettrait de financer 100 maraudes.

Un appel est également lancé aux pouvoirs publics de manière à pérenniser le service à Liège. «Nous avons obtenu un subside de la Région wallonne pour 2019 mais nous n’avons pas de confirmation pour 2020. Nous avons également bénéficié d’un petit soutien des affaires sociales de la ville de Liège», souligne-t-on à l’antenne liégeoise d’Infirmiers de rue, qui plaide dès lors pour l’octroi de subventions de manière pérenne. «Sachant que la demande est importante sur Liège, afin de pouvoir répondre à tous les besoins, il faudrait renforcer l’équipe».

Par ailleurs, la Fondation du Standard de Liège a annoncé jeudi sa décision de soutenir financièrement l’antenne liégeoise de l’ASBL Infirmiers de rue.