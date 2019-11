Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: Mourinho est revenu

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

Un roi solaire revient aux affaires, des têtes sont donc tombées.

Il faudra payer un sacré dédit à Mauricio Pochettino et aux cinq membres de son staff pour lesquels un contrat de plus de trois ans court encore.

Mais ceci est un simple détail technique pour les écuries de Premier League.

Mourinho va même percevoir un salaire doublé par rapport à son prédécesseur.

Mourinho reprend du service. Photo News José Mourinho ressemble à une pierre brute qui jaillit, au hasard d’une grande victoire, sur une plage chaude portugaise.

Restée longtemps entre deux mers, cette pierre a connu les vagues successives, la chaleur des volcans intérieurs et un frottement continuel avec ses semblables.

Cela lui donne son aspect poli d’aujourd’hui.

Mais ne vous y trompez pas. Cet homme est piquant et glacial et son tempérament imprime, sur le long terme, une morosité certaine dans un vestiaire.

L’eau de mer présente dans ses veines vous gonfle dans un premier temps. L’éponge se dilate et l’espoir renaît.

Et ensuite il vous presse, ne vous lâche plus et son étreinte vous écrase chaque jour davantage.

Quand vous êtes sec, il vous rejette à la mer et invite le propriétaire du club à dépenser quelques centaines de millions supplémentaires. Si cela ne fonctionne pas, c’est lui qui quitte l’épave avec un coffre rempli d’or.

José Mourinho a un palmarès extraordinaire et il faut l’aimer pour cela aussi. Mais ne jamais oublier qu’il est le pur produit de toutes les dérives du football actuel. Lors de son passage à Chelsea il ne va jamais reconnaître le talent de Kevin De Bruyne. Pourquoi? N’a t-il pas le bon intermédiaire pour négocier avec ce pape du foot?

Qu’importe, notre compatriote restera en fond de cale chez les Blues et deviendra une légende ailleurs.

Dans ces milieux là, on ne lésine pas sur le gaspillage.

Quand il débarque à Manchester United, un club où l’ADN a fondu comme neige au soleil, il obtient du patron Ed Woodward, trois joueurs pour la somme avoisinant les 250 millions d’euros.

Pogba, Lukaku (qui changera de manager pour rendre le deal plus facile) et Fred vont vivre des moments palpitants au sein de ce prestigieux club mais en ont-ils marqué l’histoire?

Exit Pochettino. Photo News À titre de comparaison, Pochettino a dépensé 430 millions d’euros en transferts entrants sur ses cinq saisons passées chez les Spurs.

A cela José vous répondra: «pour gagner quoi?»

Le spectacle ne suffit pas pour cet homme là. Il faut gagner et la manière importe peu puisque la masse ne retient que les titres obtenus. Mais regarder une équipe dirigée par Mourinho se résume parfois à un ennui sans fin. En 299 rencontres de championnat ses équipes ont réussi 118 clean sheet (match sans encaisser de but). Magnifique tactiquement mais tellement peu spectaculaire.

Quels sont les jeunes joueurs qui peuvent se vanter d’avoir été lancés par Mourinho?

Par contre il vous répare un fond de vieille casserole à la minute.

L’eau de mer est là, le vinaigre blanc c’est lui!

Vous portez à ébullition, provocations et grimaces en tout genre et le chaudron brille à nouveau de mille feux.

José Mourinho vous ramène des titres. C’est vrai!

Mais il y a un prix à payer! Après sa visite chez vous, c’est le désert.

Il faut vraiment profiter de son entrée car au dessert vous risquez d’avaler de travers.

Le grand cirque continue et cette fois c’est Daniel Levy, le patron de Tottenham, qui fait, une nouvelle fois, tourner la Grande Roue. Le football recycle sans fin les quelques élus qui acceptent de jouer cette danse là.

Qu’importe si quelques supporters pleurent l’élégance et le calme de Pochettino.

Ceux-là sont dans le fond de la soute et rien ne doit venir perturber une croisière qui s’amuse…

Mais pour combien de temps encore?