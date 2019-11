Surpopulation de sangliers à Hastière: la FWA regrette l’annulation de la battue

La Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) a indiqué regretter que des réactions émotionnelles aient pris le pas sur la raison, alors qu’une battue visant à diminuer le nombre de sangliers a été annulée à Hastière.

Une battue visant à diminuer le nombre de sangliers, en surpopulation dans certains bois de la commune d’Hastière, a été annulée ce jeudi pour des raisons de sécurité. CejJeudi après-midi, la FWA (Fédération wallonne de l’agriculture) a indiqué regretter que des réactions émotionnelles aient pris le pas sur la raison.

Cette battue devait avoir lieu entre 3h00 et 22h00. Quinze tireurs issus de trois sociétés de chasse qui exploitent les bois communaux avaient été sollicités mais ceux-ci ont renoncé à la battue après avoir été qualifiés «d’assassins» sur les réseaux sociaux par certains opposants qui menaçaient par ailleurs de se promener dans les bois concernés et donc d’être dans les lignes de tir. «La FWA regrette que des réactions émotionnelles prennent le pas sur la raison dans la question de la réduction des populations des sangliers. Ceux-ci sont en effet trop nombreux sur le territoire wallon. Ils n’ont pas de prédateur naturel, et de ce fait, ne font pas l’objet d’une régulation de population sans l’intervention des chasseurs. La FWA rappelle que cette surpopulation de sangliers pose de sérieux soucis en termes de dégâts, mais qu’elle est aussi très dommageable pour la biodiversité, puisque l’accroissement excessif de leur population empêche d’autres espèces de se développer», explique la FWA dans un communiqué.

Du côté de la commune d’Hastière, ce problème de surpopulation sera l’un des sujets de discussion du Collège communal lors de leur prochaine réunion prévue lundi. «Il est difficile d’envisager des solutions mais imposer la battue en tant que telle contre l’avis des riverains, avec cette pression, c’est compliqué. On en rediscutera également avec le DNF car si la majeure partie des bois est communale, nous sommes soumis au régime forestier», a précisé l’échevin de la Chasse Philippe Vincke.