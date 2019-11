L’AFC Tubize risque une suspension pour une dette envers la CBAS

But de Naim Aarab Fred Moisse

La Fédération belge de football (RBFA) a placé l’AFC Tubize en position de suspension de ses activités sportives. La raison est une dette financière envers la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS).

Tubize a mal digéré la relégation du football professionnel à la première division amateurs cet été. Les Brabançons wallons partagent la lanterne rouge avec Winkel Sport.

À présent, Tubize risque d’être suspendu par la Fédération belge, avec de possibles défaites par forfait comme conséquence. La raison est un solde impayé à la CBAS. La Fédération a mis Tubize en demeure. Le club de D1 amateurs s’est vu rappeler par lettre recommandée de payer sa dette, sans résultat pour le moment. Tubize est à présent sommé de régler rapidement cette dette.

Ces dernières années, les ‘Sang et Or’ont comparu plusieurs fois devant la Cour d’arbitrage. Le club a dû se présenter devant la CBAS en 2014-2015 et en 2015-2016 pour conserver sa licence de deuxième division. Il y a deux ans, le club a attaqué la licence du SK Lierse et l’été dernier il s’est joint au dossier disciplinaire dans le cadre du ‘Footgate’. Ces procédures d’arbitrage ne sont pas gratuites.