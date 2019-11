VIDÉOS | Bizutage douloureux, chantage à la sextape, défaite des Bleus à l’Euro: Valbuena se confie

De l’affaire de la sextape à son éviction des Bleus avant l’Euro 2016, l’ex-international français Mathieu Valbuena n’a éludé aucun sujet dans une longue interview accordée à RMC Sport.

C’est un Mathieu Valbuena sans concessions qui s’est confié dans une longue interview pour RMC Sport ce mercredi. Aujourd’hui joueur de l’Olympiakos, l’ailier français est revenu sur plusieurs sujets délicats dans l’émission «Comme Jamais», et notamment son bizutage douloureux à son arrivée à l’Olympique de Marseille en 2006.

«Quand j’ai débarqué à l’OM, peut-être qu’on a voulu me tester. Moi je ne suis pas contre les bizutages mais quand il s’avère que ça devient trop habituel et trop la même personne, ça devient moche. J’étais malheureux. Parfois, ça m’arrivait de pleurer mais je ne disais rien. Par contre, dans ma tête, je me suis dit: ‘Maintenant, on va régler ça sur le terrain’», a confié le joueur de 35 ans.

On m’a bizuté parce que j’étais jeune, petit et que je ne pouvais pas trop me défendre.

Avec son mètre 67, celui qu’on surnomme «Petit Vélo» n’a jamais fait partie des plus grands au sein des clubs par lesquels il est passé. Et dans la cité phocéenne, certains en ont profité. «On m’a fait ça parce que j’étais jeune, petit et que je ne pouvais pas trop me défendre. C’est tout ça qui fait que j’ai été un peu coincé, je ne voulais pas faire d’histoire. C’est sûr que si je faisais 1,85m, on me l’aurait fait une fois ou deux et puis c’était fini.»

📽 #ValbuenaCommeJamais 🗝



🗣 "Si je faisais 1m85, on m’aurait bizuté qu'une fois ou deux et c’était fini… Après je me suis toujours dit 'On va régler ça sur le terrain'"



Le bizutage à l'OM, M.Valbuena l'a mal vécu et en a souffert. Mais il a trouvé la meilleure des réponses… pic.twitter.com/WQQaKOx5j2 — RMC Sport (@RMCsport) November 20, 2019

Le natif de Bruges, dans le sud-ouest de la France, s’est ensuite épanché sur le chantage à la sextape dont il a été victime en 2015. Une sombre affaire dans laquelle était impliqué son équipier en équipe de France, Karim Benzema.

On s’est dit que Mathieu, c’était le bon client à faire chanter et à qui rendre la vie difficile.

«Faire confiance à des gens auxquels tu ne devrais pas faire confiance... Bien sûr, c’est de ma faute. Je pense que tout le monde a un jardin secret. Sauf que moi, je suis connu. On s’est dit que Mathieu, c’était le bon client à faire chanter et à qui rendre la vie difficile. Mais ce que les gens ne savent pas, c’est que moi, tu ne me fais pas chanter.»

📽 #ValbuenaCommeJamais 🗝



🗣 "On s’est dit que Mathieu, c’est un bon client. Sauf que moi tu ne me fais pas chanter"



Mathieu Valbuena revient dans "Comme Jamais" sur le pire épisode de sa vie, l’affaire de la sextape. pic.twitter.com/qzOVDHhCDE — RMC Sport (@RMCsport) November 20, 2019

Depuis cette fameuse affaire de chantage, Valbuena, tout comme Benzema, n’ont plus jamais défendu les couleurs de l’équipe de France. Au grand dam de Valbuena, qui aurait très mal vécu une victoire française à l’Euro 2016.

Si les Bleus avaient gagné l’Euro, j’aurais été content pour eux mais ça m’aurait un peu foutu les boules.

«J’avais l’espoir de pouvoir revenir si j’avais été bon avec Lyon ou Fenerbahçe mais j’ai vite compris que c’était mort. Il a fallu que je digère ça et ça a pris du temps parce que derrière, il y a eu l’Euro et cette finale. Je ne cache pas que s’ils avaient gagné, j’aurais été content pour eux mais ça m’aurait un peu foutu les boules.»