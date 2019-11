Projet géothermique à Mons: «désinformation», clame un collectif d’opposants

Le «Collectif du Parc des Ursulines» s’insurge du comité de suivi que veut mettre en place l’intercommunale IDEA et évoque une campagne de désinformation.

La 15 novembre dernier, l’IDEA lançait une campagne de communication à propos de son projet de géothermie dans le parc voisin des Ursulines, le long du boulevard Kennedy.

Le projet comprend, notamment, le creusement de deux puits géothermiques de 2500 mètres de profondeur, pour le pompage et la réinjection de l’eau, la construction d’une centrale géothermique et les raccordements entre les puits, la centrale et l’hôpital Ambroise Paré tout proche.

+ Géothermie à Ambroise Paré : IDEA joue la carte de la transparence

Parallèlement à cette campagne de communication incarnée par le site internet geothermiemons.be, L’IDEA lançait également un appel à candidature auprès des riverains pour constituer un comité de suivi. Le «Collectif du Parc des Ursulines», comité de citoyens opposé au projet, a réagi à cette campagne.

Selon le collectif, la campagne de communication de l’intercommunale qui présenterait «un projet idéal». relèverait en fait d’une «campagne de désinformation» et «[d’] une tentative de récupération de l’opinion publique montoise».

«Comment ne pas s’interroger sur le fait que la décision de l’IDEA de localiser le projet dans le parc des Ursulines date du 17 décembre 2014, alors que la population montoise n’a été informée du projet que fin août 2019 via l’enquête publique», regrettent les membres du collectif.

Selon eux, aucun riverain n’a été invité à la réunion d’information préalable organisée le 20 mai 2019, «alors que quelques semaines plus tard la ville de Mons estime, lors de l’enquête publique, que plus de 4 000 foyers, soit plus de 10 000 personnes, sont susceptibles d’être impactés par le projet».

Le collectif a indiqué, par ailleurs, qu’en créant un comité de suivi, l’IDEA «ne fait qu’anticiper une obligation légale, au vu des nombreux risques industriels relevés lors de l’étude d’incidences environnementales».

La géothermie, oui, mais…

Le Collectif du Parc des Ursulines a rappelé qu’il est «pour le développement de la géothermie mais pas n’importe où et pas n’importe comment. Il est aberrant, voire irresponsable, d’affecter un projet industriel, comportant de nombreux risques bien réels et de nuisances multiples, à un espace vert public implanté dans un milieu urbain dense, à proximité immédiate d’écoles, d’hôpital, d’institutions publiques et d’une zone résidentielle», peut-on lire dans le communiqué.

Le collectif lance un appel aux citoyens. «650 personnes ont déjà signé une pétition et 63 personnes ont interpellé directement la Ville par lettre», précise le comité exécutif du Collectif qui se déclare «fonctionnel, motivé et déterminé à se mobiliser contre ce projet».