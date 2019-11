Pas de tournée mondiale pour le nouvel album de Coldplay pour raisons environnementales

Le groupe britannique Coldplay a annoncé à la BBC qu’il ne fera pas de tournée mondiale avec son nouvel album pour des raisons environnementales.

Coldplay sort un nouvel album ce vendredi intitulé Everyday Life. Mais le groupe a annoncé qu’il se limitera à deux représentations dans la capitale jordanienne Amman où il se trouve actuellement. Ce concert sera également diffusé en direct sur YouTube.

«Nous ne ferons pas de tournée avec cet album», a déclaré Chris Martin à la BBC. «Nous allons prendre environ deux ans pour savoir comment rendre cette tournée non seulement durable, mais aussi bénéfique pour le climat. Nous serions déçus de ne pas rendre notre tournée neutre pour le climat.»

«Les voyages en avion seront le plus difficile», a ajouté le chanteur. «Mais notre rêve est de donner des spectacles qui fonctionnent presque entièrement à l’énergie solaire et sans plastique à usage unique.»

Coldplay n’est pas le premier groupe à prendre des mesures pour empêcher l’impact polluant d’une tournée, a précisé le quotidien britannique The Guardian. D’autres artistes tels que Billie Eilish et The 1975 tentent également de le faire.