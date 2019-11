Deux nouvelles scènes au Dour Festival

Le festival de Dour se déroulera du 15 au 19 juillet. Il y aura plus de beats et plus de riffs.

Si le festival de Dour n’a pas encore annoncé de noms pour sa prochaine édition, on en sait déjà un peu plus sur son profil. Celle-ci aura toujours lieu sur 5 jours, du 15 au 19 juillet.

Pour la troisième fois, il aura lieu dans les champs au pied du plus grand champ d’éoliennes de Belgique. Et deux nouvelles scènes feront leur apparition.

La Chaufferie, d’une capacité de 7500 personnes, sera la nouvelle discothèque géante du festival, en plus de la Red Bull Elektropedia. Située en plein cœur du site, la Chaufferie proposera de la dark techno, de la drum’n’bass, du dubstep, du gabber ou encore de la techno hardcore.

Le Garage sera pour sa part une nouvelle Caverne, soit le nouveau temple dédié aux guitares, et compte satisfaire les amateurs de rock, de metal, de garage ou encore de punk, et qui ont une envie pressante d’headbanging et de pogo. A noter que la journée du samedi sera réservée au metal d’avant-garde, comme l’an dernier dans la salle Polyvalente, qui tire sa révérence.

Quant à la révélation des premiers noms, rendez-vous la semaine prochaine. Les préventes commencent le 6 décembre.