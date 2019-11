Van Marcke supprime 25 postes en raison d’une réforme, pas de licenciement en vue

Le distributeur de sanitaires et de chauffage Van Marcke réforme ses activités et supprime environ 25 postes.

L’entreprise courtraisienne arrête de vendre des cuisines et veut se concentrer sur les sanitaires et le chauffage. Van Marcke veut également davantage mettre l’accent sur les clients professionnels et les ventes en ligne à l’avenir. Les employés dont les fonctions disparaissent auront la possibilité de solliciter au sein de l’entreprise.

L’abandon des cuisines provoquera ainsi la perte de 25 postes. Mais il n’y a pas eu de licenciement puisque l’objectif est de réorienter en interne tous les employés dont la fonction a été supprimée.

«Ce n’est que s’il n’y a aucune correspondance possible, qu’un licenciement sera envisagé», explique l’entreprise dans un communiqué de presse. Selon elle, le nombre d’employés concernés est même inférieur au nombre de postes vacants.

L’entreprise fusionnera également certains départements.