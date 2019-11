Le «professeur» Kompany intransigeant face aux retards de Balotelli: «Il avait une feuille avec toutes les amendes»

Ancien défenseur de Manchester City, Micah Richards s’est confié sur les énormes amendes de Balotelli suite à ses retards incessants ainsi qu’à la politique très stricte de Vincent Kompany.

Balotelli et les règles n’ont jamais fait bon ménage. Lors de sa période chez les Skyblues, l’attaquant italien était le champion des amendes, comme l’a révélé Micah Richards dans une interview pour la BBC. «Mario était toujours en retard», confie l’ancien Citizen. «On avait l’habitude de verser les amendes à des œuvres caritatives mais, à Noël, on pouvait encaisser entre 100 000 et 150 000 livres, rien que pour les retards de Balotelli. Généralement, il était bien au club mais il était souvent au mauvais étage, un peu distrait.»

