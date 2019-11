van der Poel sur le Tour en 2021? «La performance de van Aert m’a fait rêver»

Épaté par les résultats de Wout van Aert lors de la défunte édition du Tour de France, Mathieu van der Poel compte bien en faire de même... mais pas avant 2021.

Absent de la Grande Boucle en 2019, le prodige néerlandais Mathieu van der Poel compte de nouveau faire l’impasse la saison prochaine. Avant d’enfin découvrir la course en 2021?

Interrogé par NU Sport, le champion d’Europe et du Monde de cyclo-cross s’est confié sur son programme en 2020 avec, comme point d’orgue, les JO de Tokyo. «L’an prochain, je ne serai pas sur le Tour de France car je veux participer à la course de VTT aux Jeux olympiques et ces deux événements ne sont pas trop compatibles au niveau du calendrier», a déclaré le coureur de 24 ans. «Participer au Tour d’Espagne pourrait être une option, mais je ne travaille pas encore là-dessus. Il se pourrait bien que je fasse mes débuts sur le Tour en 2021, mais rien n’a encore été décidé.»

Wout et moi nous nous tirons toujours vers le haut. Sa performance sur le Tour est une indication de ce que je pourrais faire sur cette course.

Impressionné par la performance de Wout van Aert lors de la dernière édition de la Grande Boucle, Mathieu van der Poel se dit qu’il pourrait faire aussi bien que son grand rival belge. «Je ne surveillais pas ses résultats par jalousie. C’est très beau ce qu’il a montré. Wout et moi nous nous tirons toujours vers le haut. Sa performance sur le Tour est une indication de ce que je pourrais faire sur cette course. Ça me fait un peu rêver. Je me dis que si Wout a pu gagner un tel sprint, j’aurais normalement pu jouer la gagne aussi.»

En attendant, le petit-fils du défunt Raymond Poulidor continue d’épater la galerie en cyclo-cross. Après une petite pause bien méritée suite à sa saison couronnée de succès aussi bien dans les labourés, que sur route ou en VTT, celui qui vient d’être élu sportif néerlandais de l’année a déjà enchaîné cinq succès au mois de Novembre.