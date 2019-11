VIDÉO | L’écurie Red Bull Racing est la reine du pit stop, aussi en apesanteur

Après avoir réalisé un temps record au Grand prix du Brésil (1 seconde 82/100es) le week-end dernier, l’écurie Aston Martin Red Bull a franchi une étape supplémentaire en effectuant un pit stop… en apesanteur.

Le pit stop, ou arrêt au stand, est un fameux challenge en soi pour les écuries. L’idée pour les mécaniciens est de perdre le moins de temps possible en remplaçant les roues de la F1. Pour cela, ils s’entraînent presque jour et nuit, comme des sportifs de haut niveau.

Dimanche, en plus de remporter le Grand prix du Brésil avec Max Verstappen, ils ont battu leur propre record du monde. Ils ont réalisé un pit stop sur la voiture du Belgo-Néerlandais en 1.82s.

Maître du pit stop sur Terre, Red Bull s’essaye aussi au pit stop… en apesanteur. À bord d’un Ilyushin Il-76 MDK, réservé habituellement à l’entraînement des cosmonautes russes, ils ont embarqué la RB1 de 2005 pour réaliser un vol parabolique.

Il s’agit pour l’avion de se cabrer selon un angle d’environ 45° sur une certaine distance, et puis de piquer du nez en coupant les gaz. Cela permet, pendant une vingtaine de secondes, de vivre une expérience de «micropesanteur».

«Une expérience fantastique»

L’équipe n’a pas réalisé cette prouesse technique à son premier vol. Les mécaniciens ont dû effectuer 7 vols, avec 80 paraboles à chaque fois, pour s’habituer à l’absence de gravité. «La première parabole était vraiment étrange. Ce n’est pas quelque chose à laquelle on peut se préparer. Mais on a réussi à trouver une solution pour se débrouiller et gérer nos sensations. C’était une expérience fantastique, inimaginable», a confié le mécanicien Paul Knight au site de Red Bull.

Le choix de la RB1 de 2005, pilotée à l’époque par Christian Klein et David Coulthard, n’est pas, non plus, anodin. «C’est une “slight lady”, une femme légère», a expliqué Marcus Prosser, directeur marketing. Qui pèse 605 kg, tout de même.

Chaque parabole durait environ 15 secondes, ce qui laissait autant de temps aux mécaniciens pour changer les roues et à l’équipe vidéo pour filmer l’opération.