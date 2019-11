François Hollande à la rencontre les étudiants de l’UCLouvain

François Hollande rencontre les étudiant(e)s de l’UCLouvain ce jeudi 21 novembre à 14 h, à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve, pour une conférence sur la crise de confiance démocratique actuelle et sur le rôle d’un chef d’État, notamment vis-à-vis de l’UE.

Après HEC Paris et la Sorbonne, François Hollande, ancien Président de la République française, vient à la rencontre des étudiant(e)s de l’UCLouvain ce jeudi 21 novembre 2019, à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve.

Le but de cette visite? Aborder la crise de confiance démocratique actuelle, à l’occasion de la sortie du dernier ouvrage de François Hollande «Répondre à la crise démocratique» et permettre aux étudiants en sciences politiques, en droit et études européennes de débattre des solutions à apporter à la crise actuelle et de se confronter directement à la réalité de la fonction de chef d’État.

Cette présentation sera suivie d’un débat autour de la question «comment redonner du souffle à notre démocratie?»

Une seconde rencontre permettra à une petite centaine d’étudiant(e)s de l’UCLouvain d’échanger, de manière privilégiée, avec François Hollande autour de la fonction même de président de la République française et son exercice.

«L’intérêt d’une telle rencontre pour une université est de permettre aux jeunes d’appréhender les coulisses du pouvoir, soit concrétiser, en pratique, ce qui est vu au cours de manière théorique», estime les organisateurs dans un communiqué.

La volonté de François Hollande, via cette visite à l’UCLouvain? Partager ses propositions et son expérience, pour permettre aux décideurs de demain d’améliorer nos institutions et de mieux comprendre les clés des hautes fonctions politiques.