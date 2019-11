La taxe immondices grimpe de 8€ par habitant

La Commune de Beloeil n’a eu d’autre choix que d’augmenter la taxe sur le traitement des déchets ainsi que le prix du sac-poubelle pour faire face à la hausse de la cotisation réclamée par l’intercommunale Ipalle.

Comme la plupart des autres communes de Wallonie picarde, Beloeil a été contrainte de répercuter la hausse de la cotisation à Ipalle (+ 6,50€ par habitant), pour le traitement des déchets, en jouant sur plusieurs leviers: le prix du sac-poubelle et la taxe immondices.

Mercredi soir, le conseil communal a approuvé à l’unanimité l’augmentation de la taxe sur le traitement des déchets, qui coûtera 8€ de plus par contribuable. À partir du 1er janvier, le montant passera de 48€ à 56€ pour une personne isolée, de 96€ à 112€ pour un ménage de deux personnes et de 144€ à 168€ pour les foyers de trois personnes et plus.

L’autre changement a trait au prix du sac-poubelle: le sac de 60 litres sera fixé à 0,75€, soit une majoration de 0,10€ par rapport au montant actuellement en vigueur. Pour le sac-poubelle de 30 litres, la hausse est un peu plus légère (de 0,325€ à 0,375€).

Des communes trop individualistes?

Le chef de file de l’opposition (Pour l’Avenir) Bastien Marlot a suggéré d’étendre le réseau de points d’apports volontaires sur l’entité pour encourager davantage les citoyens à trier leurs déchets. «Les chiffres de nos trois PAV pour les organiques sont encourageants avec 10,7 tonnes de déchets récoltés jusqu’au 30 septembre dernier. »

Le bourgmestre Luc Vansaingèle (PS) regrette pour sa part que tous les citoyens soient logés à la même enseigne, qu’ils fassent ou non des efforts de tri. Il a déploré la «cacophonie observée dans les autres entités de Wallonie picarde.» Le premier magistrat beloeillois aimerait qu’il y ait une véritable concertation entre Ipalle et les communes affiliées. «Il faudrait se mettre autour de la table pour tenter de trouver une solution à cette problématique et avoir une politique commune de gestion des déchets. Le problème actuel, ce sont les individualismes,» déplore-t-il.

