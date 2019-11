VIDÉO | Quand Liverpool et Origi ont fait faire des cauchemars à Shakira

La remontée fantastique de Liverpool face au Barça en Ligue des champions a brisé le cœur de la chanteuse colombienne Shakira.

Vécu comme un exploit par les supporters des Reds, le come-back de Liverpool contre Barcelone en demies de la Ligue des champions a été vécu comme un cataclysme par les fans Blaugranas. Et notamment Shakira, épouse de Gérard Piqué et mère de ses deux enfants.

Dans le teaser d’un documentaire sur la saison 2018-2019 du Barça, on peut voir la star colombienne réagir à l’égalisation de Liverpool alors qu’elle regarde le match à la télévision en compagnie de ses deux fils.

Alors que Liverpool n’est plus qu’à un but d’arracher les prolongations après les réalisations d’Origi et de Wijnaldum, le fils aîné de Shakira et du défenseur barcelonais essaie de rassurer sa mère. «Si ça reste comme ça, ça ne change rien, on passera quand même en finale», explique avec optimisme Milan Piqué... juste avant que Georginio Wijnaldum ne plante le 3-0. «Non, c’est pas possible, non!», s’exclame Shakira avant de se cacher dans sa couverture.

Le documentaire sortira le vendredi 29 novembre. Intitulé «Inside FC Barcelona», il sera narré par l’acteur américain John Malkovich.